В Баку прошел Международный Симпозиум под названием «Будущее региона: геополитические вызовы и перспективы»

23 декабря, в Баку в отеле Excelsior прошел Международный Симпозиум под названием «Будущее региона: геополитические вызовы и перспективы».

Организаторами Симпозиума были Медиа-Группа «Yeni Çağ — Новая Эпоха», общественная организация Азербайджано-турецкий Дом и Общественное объединение предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции.

На Симпозиуме приняли участие ведущие политологи, эксперты и общественные деятели, тележурналисты, политики из России, Турции, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

В рамках Симпозиума состоялись три панели

Первая панель

Темой обсуждения Первой панели была «Сотрудничество региональных стран и политическое направление».

На первой панели участвовали Генеральный директор турецкой телекомпании «Ülke TV» Гасан Озтюрк, российский политолог Максим Шевченко, казахстанский политолог Мурат Абенов, грузинский политолог Гела Васадзе и политолог из Азербайджана Гюльнара Мамедзаде. Модератором панели был народный поеэт Азербайджана, известный политик Сабир Рустамханлы.

Первым на панели выступил турецкий эксперт, который затронул тему региональной безопасности и подчеркнул важность сотрудничества между странами нашего региона. Он подчеркнул, что только путем сотрудничества и взаимопонимания элит всех стран можно достичь мира и стабильности в регионе.

Затем слово предоставили российскому эксперту Максиму Шевченко, который посвятил свое выступлении российско-турецким отношениям и влияние этих отношений на геополитические процессы, происходящие в на кавказском, центральноазиатском и ближневосточном регионах. Шевченко напомнил участникам инцидент с российским истребителем, который был сбит турецкими ВВС. Он сказал, что этот инцидент чуть ли не привел к тотальной войне между двумя странами, но после неудачной попытки госпереворота в Турции все встало на свои места, и выяснилось, что внутри Турции, особенно внутри элиты турецкой армии, были силы, которые пытались столкнуть эти две страны.

«Но благодаря бдительности, политической воли главы турецкого государства и поддержке турецкого народа сегодня российско-турецкие отношения налаживаются и развиваются. Именно сотрудничество трех региональных государств может заложить мощную основу, на которой можно строить продолжительный мир в евразийском пространстве, в том числе во всем мире», — заключил Максим Шевченко.

Потом выступил казахстанский эксперт Мурат Абенов. Он начал свое выступление на родном казахском языке. Поприветствовав участников симпозиума, Абенов продолжил свою речь на русском. В своем выступлении он в основном подчеркнул важность тесного сотрудничества между тюркскими странами и со странами СНГ.

Затем на панели выступил грузинский политолог Гела Васадзе. Он говорил о неразрешенных конфликтах на кавказском регионе и критиковал роль России в этих конфликтах. Он подчеркнул важность скорейшего мирного урегулирования конфликтов в Карабахе, Абхазии и Цхинвальском регионе. Гела Васадзе добавил, что всем трем странам Южного Кавказа пора научиться самим решать свои проблемы, находить пути урегулирования конфликтов, а не надеяться на помощь других стран, даже если они больше и сильнее нас.

«Пока не разрешены эти региональные конфликты внешние силы продолжат манипулировать этой ситуацией в своих целях и наш регион постоянно будет под угрозой стать эпицентром большой войны», — сказал Васадзе.

Далее на панели выступила азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде, которая в своей речи затронула широкий спектр различных вопросов, касающихся нашего региона. Гюльнара Мамедзаде отметила важность сотрудничества между Анкарой и Москвой, а также подчеркнула, что именно такое сближение позиций двух региональных держав может внести огромный вклад в достижение мира, стабильности и процветание в центральноазиатском и кавказском регионах.

Затем участники симпозиума стали задавать вопросы экспертам.

Азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу обратился к Максиму Шевченко:

— Во время апрельских боев прошлого года, когда азербайджанские ВС начали уничтожать передовые позиции армянских оккупационных сил, одним звонком из Москвы пришлось приостановить операцию азербайджанской армии. Учитывая тот факт, что отношения Азербайджана с Россией находятся на самом высоком уровне, возможно ли одним звонком из Москвы разрешить карабахский конфликт и вразумить армянское руководств?

Максим Шевченко: Теперь вы хотите, чтобы из Москвы звонили Саргсяну и сказали, давай быстро освободи семь прилегающих к Карабаху регионов?

Я не хочу вдаваться в детали апрельских боев. С обеих сторон были большие потери. В Карабахе армянам терять нечего. Так что война никакой стороне не принесет счастья. Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана. Азербайджанский бизнес в России процветает. Давайте не будем расчесывать то, что не нужно чесать. В урегулировании этого конфликта главную роль должны играть два актора: Азербайджан и Армения.

Вторая панель

После короткого перерыва на Симпозиуме состоялась Вторая панель

Темой обсуждения на этот раз была «Экономическое сотрудничество региональных стран и энергетика»

На панели участвовали президент Российско-турецкой ассоциации проектного развития, известный российский журналист, исследователь-тюрколог Иван Стародубцев, азербайджанский политолог Орхан Шаиноглу, декан факультета Управления Тюркским Миром турецкого университета экономики Фаррух Тузджуоглу. азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, азербайджанский политолог Орхан Гасаноглу, директор института «Global Career», председатель общества друзей Азербайджана и Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра.

Модератором Второй панели был известный телеведущий Анар Юсифоглу.

Первым на панели выступил турецкий эксперт Фаррух Тузджуоглу. Он обратил внимание на нарастающий микронационализ и говорил о раздроблении гражданских обществ по этническому принципу. Он подчеркнул опасность таких тенденций для всех стран региона, у которых многонациональный состав населения. По его словам, все страны региона являются многонациональными и разделение людей по этническому признаку в будущем может заложить основу для возникновения других конфликтов.

«Как мы знаем, все наши страны находятся в очень важной стратегической географии. Интерес глобальных сил к нашему региону растет чуть ли не с каждым днем. Доказательством тому являются многочисленные конфликты, возникающие на территориях стран нашего региона. Недавние процессы, происходящие на севере Ирака, и деструктивная роль иностранных держав в разжигании межэтнического конфликта в Сирии и Ираке не могут не остаться незаметными. Для решения подобных проблем сильные державы нашего региона должны действовать вместе и сообща. Роль России и Турции в этих вопросах может быть стабилизирующей, а сотрудничество между Москвой и Анкарой может быть настоящей преградой на пути тех сил, которые пытаются разделить наш регион с помощью локальных конфликтов, чтобы установить контроль над его природными ресурсами», — заключил Тузджуоглу.

Затем слово предоставили президенту Российско-турецкой ассоциации проектного развития, известному российскому исследователю-тюркологу Ивану Стародубцеву. Он тоже, как и прежние эксперты в своем выступлении делал акцент в основном на сближении позиций России и Турции на геополитической арене. Он особо отметил развитие экономических отношений между Россией и Турцией.

«За последний год отношения между Россией и Турции заметно улучшились. Товарооборот между нашими странами растет с большой скоростью. Российские и турецкие компании осуществляют многомиллиардные крупные проекты. Можно перечислить десятки таких совместных проектов, суммарная стоимость которых переваливает за миллиард долларов США. Помимо всего этого, мы становимся свидетелями установления военного сотрудничества между двумя странами, о которых раньше говорить было невозможно. Россий и Турции, как две мощные региональные державы, проводя совместную политику, могут противостоять всем внешним угрозам, направленным против всех стран нашего региона. Как мы видим, и в сирийском процессе, и в других конфликтных вопросах ближнего вопроса во многом позиции Москвы и Анкары совпадают, и они девствуют вместе», — отметил Стародубцев.

Далее он подчеркнул важность развивать эти отношения не только между Москвой и Анкарой, но и между всеми странами евразийского пространства.

Потом на панели выступил азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу. Он обратил внимание на карабахский конфликт, провел параллели между сотрудничеством региональных стран и неразрешенными территориальными проблемами, которые остро стоят перед этими государствами. Политолог подчеркнул, что такие крупные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг должны способствовать разрешению этих проблем, иначе невозможно достичь хороших результатов в экономической сфере, когда между странами существуют отчисленные политические проблемы.

Затем на панели выступил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Он поприветствовал всех участников симпозиума и поблагодарил всех организаторов. По его словам, в такой момент проведение такой дискуссии с участием известных политологов и экспертов нашего региона является очень важным событием. Именно задействие мозговых центров из всех стран, расположенных на этой географии, постсоветское пространство, центральная Азия и Кавказ, может помочь решению ряда вопросов, в решении которых политики затрудняются. Отношения между НПО, представителей гражданского общества, политиков и экспертного сообщества всех стран нашего региона очень важны для всех нас.

В завершении панели выступил политолог Орхан Гасаноглу, директор института «Global Career», председатель общества друзей Азербайджана и Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра. Он обратился к молодежи и подчеркнул важность налаживания научных контактов между странами региона. Он отметил, что ко всем проблемам необходимо использовать научный подход, с помощью которого можно окончательно решить любой вопрос или проблему, которые беспокоят наше общество.

Затем участники задавали вопросы экспертам. Обсуждение велось вокруг транспортных коридоров и трубопроводов. Все эксперты пришли к единому мнению, что региональные и внерегиональные силы ни коем образом не должны оказывать политическое и военное давление на участков этих экономических проектов. Любая страна, которая является источником того или иного природного ресурса, может поставлять свою продукцию по тому маршруту, который ей выгоден.

В заключении модератор панели Анар Юсифоглу поблагодарил организаторов и участников симпозиума.

Третья панель

После обеденного перерыва началась Третья панель Симпозиума. Темой обсуждения на этот раз была «Информационная безопасность в регионе и сотрудничество НПО»

На панели участвовали политический обозреватель турецкой газеты «Yeni Akit», председатель Ассоциации вещателей Анадолу Синан Бурхан, российский журналист-исследователь, независимый эксперт Орхан Джемаль, представитель Фонда тюркоязычных журналистов Назия Биссенова, координатор по Международным связям Американского университета Гирны, Турецкая Республика Северного Кипра Фируза Айгюн Осман и директор проекта «The Great Middle East» Али Гаджазаде. Модератор панели Агиль Алескер.

Первым на панели выступил российский журналист-исследователь, независимый эксперт Орхан Джемаль. Говоря об информационной безопасности, он обратил внимание на состояние и структуру российской медии. Эксперт критиковал российские власти за принятия закона «Об иностранных агентах».

Руководствуясь этим законом в Росси был закрыт ряд СМИ и НПО, — подчеркнул он. Далее Орхан Джемель проанализировал ситуацию в российском медиапространстве. Эксперт отметил, что на данный момент все ведущие СМИ России контролируются лицами армянской национальности.

«Сложилась интересная ситуация. Любой из вас, дав поиск в интернете, может получить подробную информацию о структуре и о руководстве любого медиа-холдинга. Обращаем внимание на список «генералов» и менеджеров российский СМИ. Практически все популярные российские медиа ресурсы управляются такими людьми, как Симонян, Акопян, Габрилянов и т.д. кстати, хочу отметить, что Габрилянов является одним из самых талантливых капитанов российской медии. Исходя из этого, когда обращаем внимание на характер материалов, опубликованных в российских СМИ, то видим, что в освещении, например, карабахского конфликта российская пресса занимает определенную позицию, отвечающую интересам армян. Возникает вопрос – быть иностранным агентом запрещено, а выходит, что служить интересам какой-то диаспоры разрешается?! В этом плане ситуация в этой сфере в России довольно запутанная. Я пытался сравнить влияние азербайджанцев на политику российских СМИ с влиянием армян. Доля азербайджанских собственников в российских медиа активах и численность руководителей-азербайджанцев в российской прессе в сравнении с армянами равны нулю. Вот такая ситуация сегодня наблюдается в России», — сказал Орхан Джемаль.

Говоря о теме панели, эксперт подчеркнул важность свободы средств массовой информации в обеспечении информационной безопасности отдельных стран, которая в итоге отразится на информационную безопасность всего региона.

Затем слово предоставили политическому обозревателю газеты «Yeni Akit», председателю Ассоциации вещателей Анадолу Синан Бурхан. Он также подчеркнул важность обеспечения информационной безопасности региональных стран, которые активно сотрудничают во многих сферах. Синан Бурхан отметил, что отсутствие языкового барьера позволяет турецким и азербайджанским читателям получать информацию, как из турецких, так и из азербайджанских СМИ.

«В этом плане азербайджанские СМИ играют роль моста между Турцией, Россией и странами тюркского мира. Поэтому считаю, что очень важно сотрудничество различных медиа структур из всех стран нашего региона, что в итоге позволит контролировать огромный поток информации по различным информационным каналам», — сказал турецкий эксперт.

После турецкого эксперта выступила представитель Фонда тюркоязычных журналистов из Казахстана Назия Биссенова. Выступление Биссеновой основывалось на укреплении связей гражданских обществ, НПО и СМИ тюркоязычных стран.

«Создание единого информационного пространства между странами нашего региона позволит правительствам заранее подготовить общество к любым резким поворотам, социальным взрывам и другим осложнениям, которые в последнее время превратили в руины ряд стран. Чтобы быть готовыми ко всем этим вызовам медиа органам и отдельным журналистам из всех стран нашего региона необходимо укреплять связи между собой», — отметила казахский эксперт.

Затем слово предоставили директору проекта «The Great Middle East» Али Гаджазаде. Азербайджанский эксперт посвятил свою речь проблемам информационной безопасности в евроазиатском и ближневосточном восточном регионах. Он отметил, что государства должны с особой чувствительностью должны относится к своей информационной политике, дабы в мире общественное мнение на данный момент формируется посредством глобальной и социальной медии. В обеспечении мира и стабильности не только в нашем регионе, но и во всем мире главную и решающую роль играют СМИ. Поэтому это дело нужно поручать профессионалам. Ошибки в информационной политике любой страны рано или поздно негативно отражаются на внутриполитической ситуации данного государства.

В завершении панели выступила координатор по Международным связям Американского университета Гирны, Турецкая Республика Северного Кипра Фируза Айгюн Осман. Она тоже, как и все выступающие, подчеркнула важность укрепления связей между представителями медии из всех стран нашего региона.

После завершения панели состоялась короткая дискуссия. Российский эксперт Максим Шевченко задал вопрос своему коллеге Орхану Джемалю:

— Орхан говорил о состоянии российской медии, о том, что она находится под контролем армян. У меня такой вопрос. А что делали азербайджанцы, речь идет об очень богатых азербайджанцев, которые контролируют многомиллиардный капитал, продвижения азербайджанцев в российских медиаструктур или для того, чтобы и у азербайджанской диаспоры были важные информационные рычаги в России?

Орхан Джемаль: Хочу отметить, что «оккупация» российских СМИ это вовсе не заслуга армянской диаспоры. Без разрешения российских властей никто бы в этой стране не смог прибрать к своим рукам столько медиа ресурсов. На счет азербайджанцев России, скажу вам, там азербайджанская диаспора разделилась на две части: Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) и Азеррос, Федеральная национальная культурная автономия азербайджанцев России. У второй организации была газета и не очень популярный сайт. Азербайджанцы ограничились этим. А о нежелании азербайджанских олигархов в России создать свои медиа ресурсы я ничего не могу сказать.

Далее с заключительной речью выступила председатель общественной организации Азербайджано-турецкий Дом Танзила Рустамханлы. Она поблагодарила всех гостей и участников Симрозиума.

В конце мероприятии гостям были вручены плакеты и подарки.