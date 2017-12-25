«В результате изменений климата в Азербайджане уменьшилось количество осадков, а испарений — увеличилось, что повлияло на качество воды в реках».

Как сообщает АПА, об этом сказал директор Института географии академик Рамиз Мамедов.

Р.Мамедов сказал, что количество воды в реках на большей части территории Азербайджана уменьшилось: «В результате оценки водных запасов в Лянкяранской экономической зоне стало известно, что количество воды в реках уменьшилось, только в 4 реках количество воды относительно увеличилось, что связано с озоновым характером вертикального распредления род на этой территории. Эти четыре реки расположены на этих территориях».

Отметив, что снижение уровня воды в реках связано не только с климатическими изменениями, Р. Мамедов сказал, что это в частности связано с сельскохозяйственной деятельностью. То есть, создаются посевные участки, вследствие чего используется много воды.

По словам директора Института, в прогнозах ученых отмечается, что климатическое потепление на планете продолжится, количество осадков на засушливых территориях еще больше уменьшится, а на территориях с повышенной влажностью количество осадков увеличится: «60% территории Азербайджана — засушливые. Количество осадков у нас уменьшится еще больше. Для предотвращения этого должны быть построены водохранилища. Планируется строительство 17 водохранилищ. Это меры предосторожности на черный день. Кроме того, каждый гражданин должен рационально использовать воду».