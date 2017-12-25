В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими пассажирами. В результате ДТП пострадали 30 человек.

Как сообщают турецкие СМИ, авария произошла сегодня утром на территории Карса. Автобус с номером 34 DY 9422 перевернулся в результате потери водителем управления. Раненые были размещены в больницах в Сарыкамыше и Карсе.

Между тем, согласно информации Генерального консульства Азербайджана, в Карсе, среди пострадавших в Турции в автобусной аварии граждан Азербайджана тяжело раненых нет.

В генкосульстве сообщили агентству Репорт, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Игдыр, в результате чего пострадали 30 человек, из которых 29- граждане Азербайджана, 1 — гражданин Турции.

Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были жителями Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно последней информации, четверо пострадавших были выписаны домой.

Автобус принадлежал одной из туристических компаний Игдыра. В настоящее время на месте аварии работает местная полиция.