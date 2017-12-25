Генерал Внутренних Войск освобожден от занимаемой должности и переведен в запас.

Об этом подписал указ президент Азербайджана.

Согласно указу первый заместитель командующего Внутренними Войсками Министерства внутренних дел – начальник штаба генерал-майор Ширин Халилов освобожден от занимаемой должности и переведен в запас, с правом ношения военной формы.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов наградил Ш.Халилова «Почетной грамотой МВД» и пожелал ему успехов в будущем.

Пресс-служба МВД подтвердила АПА данный факт.

Отметим, что Ш.Халилов в 2003 году был назначен на должность первого заместителя командующего Внутренними Войсками Министерства внутренних дел – начальником штаба. Он участвовал в боях за суверенитет и территориальную целостность страны. За отличие в службе он был представлен к различным наградам. 30 июля 2002 года,11 марта 2008 года и 12 марта 2013 года указами президента Азербайджана награждался орденом «Азербайджанский флаг», медалями «За Родину» и «За военные заслуги».