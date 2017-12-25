В России провалилась третья попытка армянского лобби привлечь историка Олега Кузнецова к уголовной ответственности за его монографию «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии».

Как сообщает АПА, на прошлой неделе стало известно, что Центр противодействия экстремизму Управления МВД России по Тульской области не нашел в монографии известного российского историка и правоведа Олега Кузнецова «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» нарушений норм российского законодательства в форме разжигания межнациональной розни.

Как сообщил АПА сам Олег Кузнецов, в августе этого года Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области начал проверку его научной работы на предмет наличия экстремистского содержания на основании заявления, поданного жителем города Венева Тульской области Мануком Жульевичем Аветисяном. Этот человек сегодня известен в Тульской области как успешный бизнесмен-аграрий, собственник крупного сельскохозяйственного предприятия и сети продовольственных магазинов, активно участвующий в жизни армянской общины региона. Однако десять лет назад, в июле 2007 года, его имя получило всероссийскую известность благодаря серьезному межнациональному конфликту между местными жителями и приезжими из Армении, которые после строительства в Веневе армяно-католического храма объявили город армянским. Тогда для усмирения протестующего местного населения и зашиты проживающих в городе и его окрестностях армян на окраину районного центра был введен на бронетехнике батальон 108-й бригады внутренних войск МВД России (ныне — Росгвардии). Манук Аветисян, также известный в правоохранительных органах региона и среди местного криминала как «Манук Веневский», являлся одним из инициаторов и главным спонсором беспорядков, но тогда ему удалось избежать ответственности благодаря покровительству местных властей. Теперь он решил привлечь к уголовной ответственности за экстремизм российского ученого.

Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области в рамках проведения поверки обратился за материалами в СКР и Московский исследовательский центр Минюста России, которые ранее уже проводили комплексное психолого-лингвистическое исследование монографии Олега Кузнецова «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» и не нашли в ее содержании ничего противоправного. На их основании Мануку Аветисяну было сообщено, что никаких нарушений норм российского законодательства в научном труде Олега Кузнецова не содержится.

Комментируя ситуацию, Олег Кузнецов сказал: «Россия — многонациональная страна, а поэтому любые попытки разжигания межнациональной розни и вражды очень жестко пресекаются. Россия является одной из немногих стран мира, в структуре законодательства которой есть специальный закон о противодействии экстремизму, предоставляющий правоохранительным органам очень широкие полномочия для пресечения любых попыток экстремистской деятельности. Уже три обращения армянских лоббистов в правоохранительные органы России с требованиям привлечь меня к уголовной ответственности за мою научную работу закончились ничем. А это значит, что их сотрудники работают с высокой степенью профессионализма, строго следуют букве закона и не идут на поводу у политической конъюнктуры. Возможно, у кого-то мои слова могут вызвать ироническую улыбку, но я на собственном примере все больше убеждаюсь, что моя страна действительно является правовым государством».

Отметим что, это была третья неудачная попытка представителей армянской общественности России привлечь ученого к уголовной ответственности за его научную деятельность. Ранее это дважды пытались сделать московские адвокаты армянской национальности Рубен Киракосян и Карен Нерсесян, подававшие заявления в Следственный комитет России, которым в возбуждении уголовного дела было отказано 4 октября и 4 ноября этого года.