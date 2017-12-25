Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе вчерашнего выступления перед делегатами заседания правящей партии в Ширнаке, пережил волнительные моменты.

В то время как турецкий президент приветствовал своих однопартийцев, на сцену, минуя охрану, сумел прорваться мужчина, который подбежал к Эрдогану и схватил его за плечи.

На допросе Хусейн Демирчан — впоследствии выяснилось, что именно так зовут нарушителя порядка – сказал, что бросился к президенту от переизбытка чувств: «Я хотел просто обнять его, меня неправильно поняли».

По словам Демирчана, он — родственник шехидов. «В нашей семье 13 человек погибли от рук террористов PKK», — сказал он.

После выполнения определенных процедур Хусейн Демирчан был освобожден.