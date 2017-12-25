Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в понедельник в Баку встречу с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Президент считает важным принятие дополнительных мер для расширения экономического сотрудничества с Россией.

«Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах, президент Ильхам Алиев отметил важность принятия дополнительных мер для расширения экономического сотрудничества, увеличения торгового оборота», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

И. Алиев также выразил удовлетворение ростом азербайджанского экспорта в Россию. По его словам, визит главы Минэкономразвития России в Баку создает хорошую возможность для рассмотрения обоюдных экспортных возможностей.

В свою очередь российский министр отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию вырос на 60%. Он подчеркнул, что этот рост воспринят россиянами как «как хорошая новость». Орешкин сообщил, что российской стороной принято решение о выходе на рынок страны еще 14 азербайджанских предприятий, производящих сельхозпродукцию.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в области взаимного инвестирования, туризма и транзитных перевозок.