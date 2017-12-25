Как и прогнозировалось ранее Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 24 декабря по утро 25 декабря на территории страны местами наблюдался дождь, в горных районах выпал снег, преобладал сильный западный ветер.

Как сообщили Report в департаменте, количество выпавших осадков в Шахдаге составило 20 мм, Агдере (Ордубад) — 15, Хыналыге, Сарыбаше, Гырызе — 14, Дашкесане — 11, Шамахы — 10, Шахбузе — 9, Исмаиллы — 7, Астаре — 6, Лянкяране — 5, Халтане, Алтыагадже, Агсу — 4, Сабирабаде, Губе, Нахчыване — 3, Гедабеке, Гейгеле, Балакяне, Габале, Загатале, Гейчае, Кюрдамире, Газымамеде, Лерике, Кишчае (Шеки) — 2, Ярдымлы, Гейтепе, Джафархане, Имишли, Тертере, Барде, Гусаре, Хачмазе, Гяндже, Сумгайыте, Баку, Забрате, Аляте — 1 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 11 см, Гейлеле — 5, Гырызе — 4, Хыналыге, Халтане — 2, Гедабеке — 1 см.