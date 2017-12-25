Ведь официально зарегистрированные миллионеры есть даже в Армении

Новый год без новых пожеланий или же планов, то же самое, что новогодний праздник без елки, дед Мороза и Снегурочки.

Строить планы на новый год дело обычное. Они, как правило, бывают личного и общественного характера. Но даже самые эгоистичные люди все-таки склонны строить свои индивидуальные планы и намерения, как говорится, в соответствии с общей атмосферой общества и государства, т.к. размышляя о собственных перспективах, в любом случае, мы не сможем забывать и о перспективах общества, в котором живем.

В этом отношении и журналисты не исключения. Естественно, мы не намерены делиться с личными планами на следующий год, но охотно поделимся своими ожиданиями, касающимися общества.

У нас в стране уже стала традицией обозначить каждый год с каким-то общественно-политическим вызовом. Например, минувший год для нас стал годом исламского солидаризма. Почему же следующий, наступающий год не объявлять, например, годом прозрачной экономики?..

Возможно, кому-то это покажется чуть странноватым или же не совсем актуальным. Но, признаться, прошедший год лично мне в большей степени запомнился с громкими, порою даже скандальными увольнениями нескольких очень важных министров, нежели в контексте исламского солидаризма.

Хотя не отрицаю, что и в этой плоскости были весьма важные и запоминающие, даже очень впечатляющие события. Вспомните, тот же самый вопрос о статусе Иерусалима. В отношении этой проблемы прошедший год разве не оправдал свою миссию или же грубо говоря, «название»?

Исламские страны проявили необычайную солидарность в этом вопросе и добились принятия специальной резолюции ОНН, осуждающие известного решения президента Д.Трампа. Не скрою, очень хочется, чтобы исламские и другие страны мира с таким же пониманием отнеслись и к карабахской проблеме.

Но все-таки думается, что и вопрос о прозрачной экономике по важности вовсе, не уступает проблемам исламского солидаризма, т.к. непосредственно касается каждого из нас – ведь, здоровая экономика есть социальное благополучие, сильное государство и в конечном итоге, надежная национальная безопасность.

Я не экономист и поэтому мне трудно вдаваться в тонкости экономической и финансовой жизни нашего общества. Но меня всегда интересовали вопросы методологического характера или же как принято сейчас говорить, философия нашей макроэкономики. Какою экономику мы построили? Насколько адекватны результаты экономических реформ, проводимых в стране к нашим социальным ожиданиям?..

Да, подобных вопросов в принципе, можно продолжить, но думается, суть уже всем стала ясна – иногда «ревизии» самого общего или же, как уже заметили, философского характера, позволяют нам получше и нагляднее понять общее состояние дел, нежели сухие статистические данные или же показатели, потому что реальная жизнь гораздо богаче любых чисел или же таблиц…

Приведу всего один пример. Недавно в статье одного нашего экономиста прочел, что даже в такой стране, как Армения, уже есть больше семидесяти официально зарегистрированных миллионеров! У нас же ни одного! Хотя экономика Армении ни по каким показателям даже в сравнение не идет с нашей экономикой! Тогда в чем же проблема? Ведь, по оценкам таких авторитетных институтов, как например, того же самого Давосского Форума, наша экономика гораздо конкурентоспособна и больше адаптирована к требованиям свободного бизнеса, чем та же армянская экономика! А ресурсах вообще говорить не стоит!..

Президент Армении С.Саргсян не раз говорил, что его страна никогда не будет такой богатой, как Азербайджан. Не странно ли получается? Все природные богатства у нас, все геоэкономические показатели на нашей стороне и народ наш гораздо предприимчивый, чем те же армяне, но у них больше семидесяти официальных миллионеров, у нас же, якобы ни одного!..

Возникает и другой резонный вопрос: разве свободный предпринимательский слой не является одним из самых важных показателей удачности экономических преобразований? Разве не прозрачность в первую очередь, является самым важным условием прогрессивного бизнеса или как говорят, правил справедливых «экономических игр»?

Видите ли, мы можем часами рассуждать о каких-то математических показателях, философствовать на тему, какие же мы молодцы и какие удачные реформы провели, но есть показатели более наглядного характера: это в первую очередь, уровень жизни населения, ВВП на душу населения, прозрачность экономического пространства и конечно же, устойчивый слой свободных предпринимателей…

По другим показателям мы опережаем армян. А вот с предпринимательским слоем у нас не все в порядке. Выходит, что последнего у нас вовсе, нет! Хотя в каждый раз, когда снимается с должности какая–та важная правительственная персона, в прессу просачиваются такие числа, что даже те же армянские миллионеры такие внушительные суммы видели разве только во сне.

Да, таковы наши «экономические реалии», и говорить о том, что секрет всего этого скрыт за семью печатями, то же нету смысла — причина ясна и довольно простоя.

В свое время я был одним из первых, прочитавших книгу известного экономиста Егора Гайдара «Государство и эволюция», постоянно писал об опасности установления в стране т.н. «номенклатурного капитализма». В то время экономические реформы у нас только, что начались. Но итог стал печальным и как говорится, «постсоветским», — так же как в России и у нас установился тот же самый «номенклатурный капитализм».

Несмотря на то, что вот уже несколько лет тому назад было официально заявлено, что переходный экономический период в стране закончился и мы завершили основную часть экономических реформ и вышли из кризиса, все равно до сих пор у нас нет официальных миллионеров, т.е. свободного предпринимательского слоя…

И это при том, когда у нас самые дорогие и роскошные виллы, самые дорогие рестораны, самые дорогие машины и самые богатые чиновники! Но миллионеров нет! Верите ли, вы в эту чушь?..

Конечно, же не верите. И правильно делаете. У нас не только миллионеры, даже миллиардеры есть, но они, неофициальные, как говорится, «теневые».

На днях прочел статью еще одного российского экономиста. Он также пытался анализировать состояние российской экономики в течении последних 25 лет. Я не буду подробно останавливаться в деталях его анализа. Скажу только то, что автор напомнил всем нам известную «веберовскую типологию капитализма» (М.Вебер, немецкий политолог и социолог) и утверждал, что в его стране установился спекулятивно-торговый тип капитализма, в котором роль «свободных предпринимателей» играют чиновники–олигархи или же их приближенные…

Думаю, что такая же картина характерна и для нашей экономики. Тут еще следует заметить, что в отличии от России Азербайджан очень маленькая страна, как говорится, тут все на виду и безо всяких журналистских расследований все в курсе о том, кому что принадлежит и какие отрасли бизнеса сосредоточены в руках отдельных чиновников. Официально они простые чиновники, как говорится, «слуги народа», а в самом же деле, все гораздо сложнее.

Главное — не понятно, как освободить экономику от оков бюрократического-чиновничьего аппарата? Может быть, какую-то специальную экономическую амнистию проводить?..

Признаться, это очень сложный вопрос и не нам, простым журналистам подобные вопросы решать. Но мечты пожелания еще не запрещены. Поэтому, обращаясь перед новым годом к нашим чиновникам — власть имущим хочется сказать: господа, сделайте так, чтобы и у нас появились официальные миллионеры, ведь за страну обидно… ведь официальные богачи даже у армян есть!..

Поверьте, мы, простые люди, не такие-уж завистливые и былой большевизм тоже нам уже чужд, так что, не бойтесь, не сглазим и не экспроприируем…

Гусейнбала Салимов

Minval.az