В Сабаильском районе Баку изменена схема движения автотранспорта.

Как сообщили в Управлении государственной дорожной полиции Баку, схема движения изменена на участке улицы Узеира Гаджибейли от пересечения с проспектом Бюльбюля до улицы Рашида Бейбутова (у станции метро «Сахиль»).

Так, на перекрестке ул. У.Гаджибейли с проспектом Бюльбюля (в направлении улицы Рашида Бейбутова) установлен знак «Въезд запрещен», а также изменена дорожная разметка.

Таким образом, на этом перекрестке с проспекта Бюльбюля разрешается ехать только прямо (в сторону бульвара), а двигаясь по улице У.Гаджибейли от Молоканского садика, необходимо поворачивать только направо, к станции метро «Сахил».

Таким образом, участок улицы У.Гаджибейли от пересечения с проспектом Бюльбюля до улицы Рашида Бейбутова (у бывшего памятника 26 Бакинским комиссарам) стал односторонним.

Водителей-нарушителей, не обративших внимания на изменения, ждет штраф.