Президент Армении Серж Саргсян начинает сегодня двухдневный официальный визит в Грузию. По сообщению пресс-службы главы государства, в Тбилиси он встретится с высшим руководством соседней страны – президентом Гиоргием Маргвелашвили, премьер-министром Гиоргием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом Патриархом Илией II. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений.

Помимо официальных переговоров в программе визита Сержа Саргсяна посещение научно-культурного центра «Дом Ованнеса Туманяна» и церкви Сурб Геворг, где он встретится с представителями армянской общины. Как все высокопоставленные гости Грузии, армянский лидер возложит венок к Мемориалу воинов, павших за территориальную целостность, на площади Героев.

Накануне предложение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о том, что товары из Армении в форс-мажорных ситуациях могли бы проходить по транспортным коридорам через Абхазию и Южную Осетию в Россию, было резко раскритиковано оппозицией.

«Ни один из пунктов подписанного нами договора не направлен против интересов нашего государства. Подчеркиваю, в форс-мажорной ситуации, этим коридором через Цхинвали (по Рокскому тоннелю) могут воспользоваться Турция, Армения и другие страны, которые пользуются транзитным статусом страны», — заявил Квирикашвили.

Данные транспортные коридоры упоминаются в соглашении между Россией и Грузией от 2011 года «О механизмах таможенного администрирования и основных принципов мониторинга товаров». В рамках соглашения 19 декабря текущего года в Берне Служба доходов Грузии заключила договор со швейцарской компанией SGS, которая берется обеспечить мониторинг грузов.

Экс-глава Грузии, член партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе заявил, что использование коридора третьими странами нарушает соглашение от 2011 года. «Такое решение, позволить Армении провозить свои товары по этим коридорам, никак не связано с этим соглашением», — цитирует оппозиционера Спутник-Армения.