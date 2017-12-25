После указания президента Ильхама Алиева о снижении таможенных пошлин на ввоз сливочного масла и других масел, изготовленных из молока в 3 раза, в конце этой недели цены на сливочные масла подешевели.

Как передает Musavat.com, в крупных торговых объектах цена на новозеландское масло Golden Grown подешевело на 80 гяпиков, и с 17.10 подешевело до 16.30 манатов за килограмм. Цена на сливочное масло Westgold подешевела на 70 гяпиков и составила 16.80 манатов.

Как отметили продавцы, пока что подешевели только масла этих фирм, что связано со снижением таможенных пошлин. Снижение цен пока не коснулось жидкие масла. Но отмечается, что с января 2018 года цены на сливочные масла снова понизятся.





