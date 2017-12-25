Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на новогодние праздники.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в новогодние праздничные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Минск, Баку, Алматы, Тбилиси и Ереван вошли в топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для путешествий и отдыха россиян на Новый год.

По данным Tvil.ru, в столицу Азербайджана туристы приедут отдыхать Новый год в среднем на 4 дня.

В Азербайджане на Новый год у российских туристов также популярны горнолыжные туры в Шахдаг компании TOUR A VENT, официального представительства по туризму министерства культуры и туризма Азербайджана в Российской Федерации.