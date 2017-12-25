Среднемесячная пенсия в Азербайджане в 2018 году составит 216,5 манатов, что на 6,9% превысит показатель 2017 года.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечает министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«В 2018 году будет продолжена реализация мер, направленных на усиление социальной защиты пенсионеров. В результате в следующем году среднемесячный размер пенсии увеличится на 6,9% — до 216,5 манатов», — отметил С.Муслимов в статье, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что в текущем году наблюдается рост поступлений в Государственный фонд социальной защиты по отчислениям на обязательное соцстрахование. «За 9 месяцев 2017 года объем таких поступлений увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млрд манатов. Благоприятная ситуация с поступления позволила своевременно выплачивать пенсии. В целом, за отчетный период на выплату пенсий и пособий было направлено 2,46 млрд манатов (рост на 8,7%)», — указал министр.