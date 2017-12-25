На первое декабря 2017 года доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) за весь период деятельности составили 137,22 миллиарда долларов, сообщили Trend в фонде.

Доходы SOFAZ формируются как посредством инвестиционной деятельности, так и через поступления от продажи нефти и газа.

«На начало декабря 2017 года доходы от управления активами Фонда за все время деятельности составили 4,8 миллиарда долларов. Доходы от продажи прибыльной нефти и газа на ту же дату — 132,42 миллиарда долларов», — сообщили в SOFAZ.

Общие расходы Госнефтефонда составляют 100,4 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

На первое октября 2017 года активы SOFAZ увеличились на 8,67 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 36,02 миллиарда долларов

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени «голландского синдрома», накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.