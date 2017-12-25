В Бейруте таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за того, что она была в короткой юбке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Водителя Uber, 29-летнего Тарека Хаучи, подозревают в изнасиловании и убийстве 30-летней сотрудницы британского посольства Ребекки Дайкс. По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара, где она встречалась с друзьями.

Полиция нашла ее тело на обочине дороги. Сыщики смогли вычислить таксиста с помощью камер наружного наблюдения. После того, как Хаучи предоставили запись, преступник сразу же сознался. «Водитель сказал, что она была в короткой юбке, — сообщил источник в полиции. — Он посчитал ее симпатичной и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой».

По информации СМИ, Тарек Хаучи уже был судим.