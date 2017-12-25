24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнерства между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.