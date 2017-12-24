В Стамбуле убит 36-летний Давид Алханишвили, известный в криминальных кругах как Дато Панкисский. Вор в законе был застрелен 22 декабря, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на родственников криминального авторитета.

По их словам, в пятницу вечером Алханишвили находился в одном из стамбульских ресторанов. Во время ужина ему позвонили и попросили выйти на улицу. Только мужчина это сделал, как в него произвели несколько выстрелов. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Отмечается, что убийство может являться кровной местью, так как Дато Панкисский принадлежал к клану Тариэла Ониани, враждующему с кланом Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, который находится сейчас в СИЗО.

По информации агентства «Новости-Грузия», в 2011 году члены клана Ониани покушались на племянника Калашова Давида Озманова, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский.