Семи израильским шахматистам отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдёт в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь Израильской шахматной федерации Лиор Айзенберг.

— Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании. Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от национальности, — сказал Айзенберг в комментарии Reuters.

Также он отметил, что, вероятно, Израильская шахматная федерация подаст судебные иски в FIDE.

Ситуацию также прокомментировал вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Исраэль Гельфер, сказав, что «визы для израильских игроков не выданы и не будут выданы».

Как сообщается, чемпионат мира будет носить имя короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Призовой фонд турнира составит $2 миллиона.

Напомним, что Саудовская Аравия и Израиль не состоят в дипломатических отношениях.