Учреждение называется Сторстрём. Заключённым предлагаются комфортные условия с современный дизайном. Власти считают, что такая обстановка благоприятно скажется на будущем преступников, после тюрьмы они не будут повторно нарушать закон.

Сторстрём находится недалеко от датского города Гундслев. Как пишет «Лайф», на строительство тюрьмы ушло пять лет и $160 млн.

Над проектированием Сторстрёма работало датское бюро C.F. Møller из Орхуса.

Тюрьма рассчитана на 250 заключённых. Площадь каждой камеры составляет 3,7 квадратных метра.

Каждая комната оснащена 56-сантиметровым телевизором, холодильником, шкафом, большим окном и ванной комнатой.

Также в тюрьме присутствуют общие комнаты…

…спортивные площадки…

…и просторные холлы.

Также Сторстрём оснащён собственной церковью…

…и комнатами для молитв.

Архитекторы хотели, чтобы Сторстрём позволил поддерживать умственное и физическое состояние заключённых, а также стал приятным местом для сотрудников.

Кроме того, в тюрьме есть собственные сады и сельскохозяйственные угодья.