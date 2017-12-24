Сторстрём находится недалеко от датского города Гундслев. Как пишет «Лайф», на строительство тюрьмы ушло пять лет и $160 млн.
Над проектированием Сторстрёма работало датское бюро C.F. Møller из Орхуса.
Тюрьма рассчитана на 250 заключённых. Площадь каждой камеры составляет 3,7 квадратных метра.
Каждая комната оснащена 56-сантиметровым телевизором, холодильником, шкафом, большим окном и ванной комнатой.
Также в тюрьме присутствуют общие комнаты…
…спортивные площадки…
…и просторные холлы.
Также Сторстрём оснащён собственной церковью…
…и комнатами для молитв.
Архитекторы хотели, чтобы Сторстрём позволил поддерживать умственное и физическое состояние заключённых, а также стал приятным местом для сотрудников.
Кроме того, в тюрьме есть собственные сады и сельскохозяйственные угодья.