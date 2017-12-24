Власти Чечни обладают информацией о террористах, отправленных напасть на республику. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике их уже ожидают, чтобы сразу по прибытии ликвидировать. Кадыров подчеркнул, что силовики держат на контроле все каналы, все ходы и выходы, поскольку, если злоумышленники все же доберутся до Чечни, они непременно совершат теракт. В целях безопасности, отметил он, власти заранее должны располагать информацией о том, где они находятся и чем занимаются.