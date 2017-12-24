Американские учёные с помощью компьютерного моделирования провели исследование и выяснили, что произойдёт, если на 24 часа Солнце перестанет светить. Об этом сообщают мировые СМИ.

Как оказалось, уже через 8–9 минут после подобного явления небо резко станет чёрным, на планете станет темно. Растения вскоре прекратят вырабатывать кислород.

За сутки температура поверхности Земли упадёт до +5 — +7 градусов по Цельсию. В связи с этим начнутся перебои в подаче электричества и воды. Разницы не почувствуют только морские обитатели.