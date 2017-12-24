В понедельник, 25 декабря, в Азербайджане прогнозируются дожди, в регионах — снег. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, морось. Умеренный северо-западный ветер сменится южным. Температура воздуха на ночью составит 5-7, днем — 9-12 градусов тепла.

В районах республики синоптики прогнозируют дожди, в горах выпадет снег, днем преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Западный ветер продолжит усиливаться. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем — 6-11 градусов, в горах ночью от пяти градусов мороза до нуля, днем — 6-13 градусов тепла.