«Мы готовы и выиграем эти выборы, – заявил Навальный (цитата по «Дождю»). – Есть очень сильно надоевшая нам фраза – «но ведь нет настоящих кандидатов кроме Путина». Есть другой настоящий кандидат и его вы выдвинули в Серебряном бору на пляже номер три». «Владимир Путин, вам не стоит больше быть президентом. Вы плохой президент. У вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть, – добавил политик. – Это будет всероссийская забастовка избирателей. Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку!» Навальный также призвал кандидатов, которых допустят к выборам, снять свои кандидатуры за пять дней до выборов: «Сорвите выборы, раз они не настоящие. Заставьте Кремль устроить новые выборы и зарегистрировать всех кандидатов, это будет честно».