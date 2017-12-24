Бывший заместитель председателя Национального Собрания Армении, бывший член правления АОД Карапет Рубинян в пятницу в ходе обсуждений, организованных в офисе движения «Учредительный парламент», прокомментировал недавний запрет российскими пограничниками на проведение дорожно-строительных работ на участке Мегри. При этом он отметил, что прошло более 25 лет со дня заключения договора о статусе пограничных войск РФ в Армении, Армения давно имеет свои пограничные войска, однако в стране находятся пограничники других стран.

«Российские пограничники покинули все постсоветские страны, кроме Армении. Насколько они уважают суверенитет Армении? В качестве примера напомню, что они обнаружили Пермякова, убившего в Гюмри семью Аветисянов, и в нарушение договора не передали его властям Армении, а передали руководству российской военной базы в Армении. Короче говоря, плюнули нам в лицо», – выразил уверенность Карапет Рубинян (цитата по «Аравот»).

Он считает неприемлемым вести переговоры с иранскими пограничниками с участием русских пограничников: «Получается, что мы сделали нашу страну «проходным двором» для спецслужб зарубежных стран».

По словам Рубиняна, Армения успешно контролирует армяно-иранскую границу: «Что мешает нам контролировать участок Мегри, ведь мы софинансируем и российских пограничников. На участке Мегри нет существенных препятствий для замены российских пограничников армянскими подразделениями».