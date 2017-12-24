Бизнесмена Сергея Полонского выдвинули кандидатом в президента России. Такое решение приняла инициативная группа из 520 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу предвыборного штаба Полонского Максима Шингаркина.

По его словам, инициативная группа по выдвижению Полонского собралась в Крылатском. «В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата „за всех“», — рассказал Шингаркин.

Полонский объявил о своих планах участвовать в выборах президента на заседании Мосгорсуда, который рассматривал апелляцию на приговор Полонскому по делу о мошенничестве. Суд низшей инстанции освободил его от наказания из-за истечения срока давности преступления, в котором его обвиняли. Полонский позиционирует себя как кандидат «За всех».

Бизнесмен входил в число богатейших предпринимателей России до 2008 года. Полонский основал Mirax Group — компанию, которая занималась строительством одного из небоскребов в «Москва-Сити». В 2015 году Полонского задержали в Камбодже и выдали России, где его обвиняли в хищении денег у дольщиков ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Сумма ущерба, по версии следствия, составляла 2,6 миллиарда рублей.