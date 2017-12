Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Синьхуа».

Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.

#MomentOfTheDay: watch the much-applauded maiden flight of China-made AG600, world’s largest amphibious aircraft, on Sunday in S #China‘s Zhuhai pic.twitter.com/cvXRk2YjsT

— People’s Daily,China (@PDChina) 24 декабря 2017 г.