Режиссер Гильермо дель Торо признался, что в молодости видел неопознанный летающий объект (НЛО).

«Это звучит как бред, но я видел НЛО. И он был ужасно спроектированным, — рассказал режиссер, слова которого приводит «Лента.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter. — Это была летающая тарелка с мигающими огоньками — такое клише. Я бы хотел сказать, что они [НЛО] не такие, как вы их себе представляете. Но они, увы именно такие».

По словам дель Торо, это произошло у шоссе близ города Гвадалахара, где режиссер и его приятель собирались попить пива. Неопознанный светящийся объект двигался по небу очень быстро, рассказал дель Торо.

При этом он утверждает, что они с другом не успели выпить привезенное с собой пиво. Как сказал дель Торо, увидев НЛО, они почувствовали «первобытный ужас» и быстро уехали.

Гильермо дель Торо снял фильмы «Хэллбой», «Лабиринт фавна», «Багровый пик», сериал «Штамм». В сентябре картина дель Торо «Форма воды» стала лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.