Мусульмане-рохинджа в начале осени были на первых полосах почти всех мировых медиа: тяжелую судьбу гонимого из Мьянмы народа обсуждали политики, общественные деятели и простые люди, медиа публиковали бесконечные фоторепортажи. Насилие в отношении народности осудили в ООН, за единоверцев вступились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Стихийные митинги, осуждающие насилие в отношении последователей Пророка, собирались и в российской столице.

Однако постепенно тема гибнущих в Мьянме и соседнем Бангладеш мусульман остыла: с высоких трибун все реже слышны громкие слова в их защиту, а фоторепортажи нечасто добираются до первых полос мировых СМИ. О судьбе рохинджа пекутся лишь немногие страны, благотворители и НКО, однако их усилий недостаточно. «Лента.ру» изучила современную ситуацию с беженцами-рохинджа, чтобы узнать, повлияло ли мировое внимание на судьбу этого народа и как сегодня живут ненужные Мьянме мусульмане.

Для властей Мьянмы рохинджа — нелегалы из Бангладеш, боевики, терроризирующие мирное население и пытающиеся распространить радикальные взгляды на местных последователей Пророка.

В Мьянме множество других мусульманских общин — даже в штате Ракхайн, где живут рохинджа, они прекрасно уживаются с местными жителями, исповедующими буддизм.

Для мирового сообщества, однако, никаких полутонов нет: оно считает всех рохинджа гонимыми беженцами, страдающими от кровавых мьянманцев.

В Бангладеш сбежали уже более 600 тысяч человек. В лагерях живет около миллиона мусульман, многие жили там до недавнего обострения ситуации в августе.

Тогда боевики-рохинджа напали на правительственные войска, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к судьбе своего народа. Солдаты ответили массовыми зачистками деревень.

По данным «Врачей без границ», за первый месяц этнической чистки — именно так действия Мьянмы в отношении рохинджа называют в ООН — погибли 6,7 тысячи мусульман.

69 процентов жертв из почти 7 тысяч погибших были застрелены, других сожгли заживо или забили до смерти. Солдаты, по уверениям рохинджа, насилуют женщин и детей и без сожаления убивают мирных жителей.

Мьянма и Бангладеш договорились о том, что рохинджа разрешат вернуться в Ракхайн, однако правозащитники недовольны: по их мнению, там мусульманам может грозить смертельная опасность.