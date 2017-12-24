Мусульмане-рохинджа в начале осени были на первых полосах почти всех мировых медиа: тяжелую судьбу гонимого из Мьянмы народа обсуждали политики, общественные деятели и простые люди, медиа публиковали бесконечные фоторепортажи. Насилие в отношении народности осудили в ООН, за единоверцев вступились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Стихийные митинги, осуждающие насилие в отношении последователей Пророка, собирались и в российской столице.
Однако постепенно тема гибнущих в Мьянме и соседнем Бангладеш мусульман остыла: с высоких трибун все реже слышны громкие слова в их защиту, а фоторепортажи нечасто добираются до первых полос мировых СМИ. О судьбе рохинджа пекутся лишь немногие страны, благотворители и НКО, однако их усилий недостаточно. «Лента.ру» изучила современную ситуацию с беженцами-рохинджа, чтобы узнать, повлияло ли мировое внимание на судьбу этого народа и как сегодня живут ненужные Мьянме мусульмане.
Для властей Мьянмы рохинджа — нелегалы из Бангладеш, боевики, терроризирующие мирное население и пытающиеся распространить радикальные взгляды на местных последователей Пророка.
В Мьянме множество других мусульманских общин — даже в штате Ракхайн, где живут рохинджа, они прекрасно уживаются с местными жителями, исповедующими буддизм.
Для мирового сообщества, однако, никаких полутонов нет: оно считает всех рохинджа гонимыми беженцами, страдающими от кровавых мьянманцев.
В Бангладеш сбежали уже более 600 тысяч человек. В лагерях живет около миллиона мусульман, многие жили там до недавнего обострения ситуации в августе.
Тогда боевики-рохинджа напали на правительственные войска, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к судьбе своего народа. Солдаты ответили массовыми зачистками деревень.
По данным «Врачей без границ», за первый месяц этнической чистки — именно так действия Мьянмы в отношении рохинджа называют в ООН — погибли 6,7 тысячи мусульман.
69 процентов жертв из почти 7 тысяч погибших были застрелены, других сожгли заживо или забили до смерти. Солдаты, по уверениям рохинджа, насилуют женщин и детей и без сожаления убивают мирных жителей.
Мьянма и Бангладеш договорились о том, что рохинджа разрешат вернуться в Ракхайн, однако правозащитники недовольны: по их мнению, там мусульманам может грозить смертельная опасность.
«Бегущие из Мьянмы люди — те, что перебираются через границу, сообщают, что в последние недели насилие продолжается», — рассказал представитель «Врачей без границ» доктор Сидни Вонг.
По словам властей Мьянмы, все обвинения — наветы, придуманные сбежавшими в Бангладеш рохинджа.
В лагерях возникают мини-городки: местные торговцы приезжают сюда заниматься частным извозом и продавать еду.
Самые предприимчивые рохинджа сами ведут бизнес, получая первоначальный капитал от родственников из-за рубежа или продавая принесенные из дома ценности.
Несмотря на попытки властей некоторых стран и сочувстувющих НКО оказать помощь, в лагерях свирепствуют эпидемии и голод.
Из-за тяжелой ситуации многие рохинджа соглашаются на «работу в городах» и «свадьбы» и попадают в традиционное и сексуальное рабство.
Особенно страдают матери с детьми: многие из них никогда в жизни не обращались к врачам, и на уже имеющиеся заболевания накладываются трудности пребывания в стесненных условиях лагеря.
Мировое сообщество в целом остается глухо к проблеме: по словам медика из НКО MedGlobal, которая помогала рохинджа, многие ее друзья впервые узнали о судьбе гонимого народа только с ее слов.
Страдающим от преследований на родине и от безразличия граждан стран мира рохинджа, по-видимому, придется и дальше балансировать на грани жизни и смерти.