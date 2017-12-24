Грандиозный финал детского международного конкурса «Ты супер! Танцы» отгремел на телеканале НТВ, и в числе его победителей — азербайджанец из Туркменистана Джейхун Ага-Тагиев.

Буквально недавно вся страна с замиранием сердца следила за отборочными турами, а теперь все знают имя победителя самого масштабного танцевального детского шоу. Ей стала Валерия Родинова (14 лет) из Костромы, которую назвали девушкой с волшебными, невероятно красивыми руками.

Джейхун удостоен грамоты за четвертое место. «Спутник» напоминает, что эту победу Джейхун разделил с Алиной Денисовой.

Мало кто поверит, что Джейхун учился танцевать по видеоурокам в интернете. При этом танцует он один из самых сложных стилей – дабстеп. Тем, кто видит его впервые, кажется, будто у него нет костей. В будущем Джейхун мечтает стать профессиональным танцором и объездить весь мир.