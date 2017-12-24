Гражданин Азербайджана забрал у девушки мобильный телефон в центре Харькова и угрожал ножом гражданам, которые его задержали, сообщила в субботу, 23 декабря, пресс-служба областной полиции. Инцидент произошел вечером 21 декабря.

Как сообщает РИА Новости Украина, установлено, что 30-летний злоумышленник увидел у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен. Он стал преследовать ее и, когда поблизости не было людей, выхватил телефон и начал убегать. Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и начал им размахивать. На место событий прибыла полиция. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.