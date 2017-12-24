Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на своей странице в İnstagram поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения.

Doğum gününüz mübarək, əziz Prezidentimiz!

Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)