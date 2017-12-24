Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в воскресенье в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения.

«Р.Т.Эрдоган 24 декабря позвонил президенту Азербайджана и поздравил его с днем рождения. Он пожелал И.Алиеву успехов в период президентства, крепкого здоровья», — сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между странами во всех сферах.

«И.Алиев и Р.Т.Эрдоган вспомнили многочисленные встречи, проведенные в 2017 году, и выразили уверенность, что такие контакты будут продолжены и в следующем году», — сказано в сообщении пресс-службы президента.