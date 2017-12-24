Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал распоряжение бороться с «антисоциалистическими явлениями» и укреплять мораль в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодёжи и народа», — заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын добавил, что «превосходная социалистическая мораль» должна утвердиться в обществе.

Он также призвал развивать в государстве искусство, чтобы противостоять «реакционным веяниям».