«Мне периодически звонят из Армении и хотят встретиться, приглашали в Ереван, для того, чтобы я посетил Карабах».

Об этом сказал президент Института Восточного Партнерства (Иерусалим), израильский политолог Авраам Шмулевич.

По его словам, он всегда отказывался от их предложения, невзирая на то, что специализируется в области исследования Кавказского региона, из-за уважения к Азербайджану.

«Я поехал бы туда с удовольствием только через Баку, а не через Ереван. Моя позиция по этому вопросу ясна – я поддерживаю официальную позицию Азербайджана по Карабахскому вопросу и против признания т.н. «геноцида армян». Ко мне обращаются за консультацией, в том числе и те, кто причастен к принятию политических решений государства Израиль по этому вопросу, я им всегда высказываю эту позицию»,- приводит его слова азербайджанское издание «Взгляд».

Армения сегодня очень активно работает в деле лоббирования вопроса т. н. «геноцида армян», сказал политолог.

«В Израиле существует армянская патриархия, это очень серьезная организация с большими финансовыми возможностями. Они постоянно работают с депутатами Кнессета, различными слоями израильского общества, политической элитой, СМИ, проводят конференции. Делегация Кнессета приезжала в Ереван, глава МИД Армении приезжал в Израиль и встречался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

К тому же армянская диаспора в США тоже активна работает с Израилем. После ситуации же вокруг Иерусалима работа армян в этом направлении усилилась еще больше. Поэтому есть вероятность, что Кнессет сделает какие-то заявления по т.н. «геноциду армян». В этом направлении азербайджанской стороне следует усилить работу»,- заявил А.Шмулевич.