Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит особое внимание, которое Ильхам Алиев уделяет развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам обоих народов.

Азербайджанского лидера поздравил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана.

Надеюсь, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса», — говорится в поздравлении президента Казахстана.

«Я высоко ценю надежное и взаимное взаимопонимание, налаженное между нами. Уверен, что наш межгосударственный диалог и совместные усилия позволит восстановить территориальную целостность Азербайджана и Украины. Я уверен в дальнейшем развитии азербайджано-украинского стратегического партнерства как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур», — отметил в своем поздравлении президент Украины Петр Порошенко.