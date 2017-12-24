Министерство иностранных дел (МИД) КНДР полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программами.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ведомстве считают это актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для «достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий» со стороны Вашингтона.

Кроме того, МИД пригрозил ответственностью странам, которые проголосовали за последнюю резолюцию в СБ ООН.