Более 180 человек погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на юг Филиппин. Десятки людей числятся пропавшими без вести, сообщает BBC. По словам властей, число жертв стихии может еще вырасти.

Шторм Тембин привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час, в настоящее время Тембин миновал Минданао и достиг южной части острова Палаван. Теперь он продолжает движение на запад.

Филиппины регулярно страдают от сильнейших тропических штормов, хотя Минданао сравнительно редко оказывается затронут катаклизмами.

Тембин, который на Филиппинах называют Винта, обрушился на Минданао в пятницу, в некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации.

В пострадавших районах отмечаются сбои в подаче электричества и повреждения линий связи, которые мешают работе спасателей.

Неделю назад тропический шторм Кай-Так обрушился на центральный район Филиппин, жертвами стали десятки людей.

Регион все еще не оправился от тайфуна Хайан, в результате которого в 2013 году погибли более пяти тысяч человек.