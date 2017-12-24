Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность в том, что Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом руководства страны, передает Bild am Sonntag.

«В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении», — сказал Курц.

Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Еврпое с целью предотвращения интеграции.