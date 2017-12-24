Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что военнослужащие Североатлантического альянса потеряли навыки борьбы в море.

«После окончания холодной войны НАТО сократило свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что Россия, вложив значительные средства в развитие флота, укрепила свой потенциал.

«Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки… Деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — добавил генсек НАТО.