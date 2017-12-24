Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил о своей уверенности в том, что отношения между Россией и Украиной вскоре улучшатся. Слова спортсмена приводит издание «Обозреватель.ua».

«Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны», — отметил он.

Спортсмен пояснил, что в настоящее время Украина находится в фазе становления, и выразил надежду, что после утверждения мира экономика страны начнет бурно расти.

«Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: «худой мир лучше доброй войны», — добавил Кличко.