В китайском городе Цзинань построили участок автотрассы, которая сможет заряжать электромобили на ходу, сообщают «Известия».

Дорожное полотно состоит из 660 квадратных метров солнечных батарей. Его протяженность – чуть более полутора километров. Дорогу строили 10 месяцев. Опыт у авторов проекта уже есть — участок стал в городе вторым. В скором времени его оснастят устройствами для беспроводной зарядки электрокаров.

По словам разработчиков, конструкция может выдержать нагрузку, которую создают грузовики средних размеров.