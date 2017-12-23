Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти позволить ему вернуться в страну к открытию сессии парламента автономии, которое назначено на 23 января, чтобы занять пост главы Женералитета (автономного правительства области).

Как передает ТАСС, соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters, опубликованном в субботу.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании», — сказал Пучдемон.

По мнению политика, его возвращение в страну к началу сессии каталонского парламента «было бы естественным». «Если мне не позволят быть приведенным к присяге, это будет серьезным нарушением испанской демократической системы, — отметил он. — Я глава регионального правительства, им я и останусь, если государство будет уважать результаты выборов».