В перуанской столице Лиме спасатель не смог удержать мужчину, который намеревался покончить с собой — он выпал из его рук и разбился. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Daily Mail. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Как отмечает издание, 25-30 летний погибший находился на 15-й этаже башни. Он держался за перила балкона, когда спасатели пытались его поднять. В какой-то момент вместе со спасателем они полетели вниз, но первого удержала страховка, а второй выскользнул.

Личность погибшего и причины его поступка пока не известны.