Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров зарегистрировался в социальной сети Mylistory.

Об этом в субботу, 23 декабря, он сообщил в своем Telegram-канале.

Приложение соцсети также появилось в App Store. Его разработчиком указан Магомед Эсханов.

«Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении. Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.