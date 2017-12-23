Президент Украины Петр Порошенко заявил, что летальное оружие из США нужно Киеву не для наступления, а для защиты украинских воинов и мирного населения.

В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Порошенко заявил, что решение о поставках летального оборонительного оружия было подтверждено во время его разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в пятницу.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.