Общественное объединение IDEA, уделяющее особое внимание охране зеленых насаждений, воспитанию здорового молодого поколения и повышению благосостояния населения, совместно с Общественным объединением молодежного движения «Джаван» и при организационной поддержке исполнительных властей районов города Баку запустила проект «Наш двор», направленный на благоустройство неухоженных дворов.

Первым к проекту, стартовавшему по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, присоединился Насиминский район Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении, так, в рамках проекта на улице Гусейна Сеидзаде Насиминского района был благоустроен двор. 23 декабря с участием жителей данного двора, в том числе молодых любителей природы, на территории проведена акция по посадке деревьев

Основная цель проекта «Наш двор» — создание экологически чистых и ухоженных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасных и удобных условий проживания для жильцов.

С целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, в рамках проекта «Наш двор» и при поддержке Исполнительной власти Насиминского района в благоустроенном дворе установлены качели, созданы футбольная площадка и небольшая площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных спортивных площадок — формирование здорового образа жизни и эффективная организация досуга для молодежи.

Учитывая интересы и пожелания граждан, фасады и входы многоквартирных зданий полностью отремонтированы и переданы в их распоряжение.

Осуществление данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах Баку.