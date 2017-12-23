Депутатский корпус чеченского парламента в полном составе покинет социальную сеть Instagram после блокировки в ней страницы главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook. Ранее спикер парламента Магомед Даудов закрыл свой аккаунт.

«Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы Чечни Рамзана Кадырова», — говорится в сообщении пресс-службы. Парламент Чечни состоит из 41 депутата.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение своей страницы в Instagram, с его точки зрения, блокировка последовала сразу после санкций минфина США, и подобные действия говорят об иллюзии независимости Instagram от официального Вашингтона.