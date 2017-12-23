В Азербайджане изменяется структура, ответственная за обеспечение безопасности дорожного движения при содержании и благоустройстве автомобильных дорог государственного значения.

Как сообщает АПА, в связи с этим вносится изменение во 2 пункт статьи 10 (Обеспечение безопасности дорожного движения при содержании и благоустройстве автомобильных дорог) закона «О дорожном движении».

Согласно изменению, по случаям, указанным в названии статьи, ответственность за дороги государственного значения возлагается не на соответствующий орган исполнительной власти, а структуре, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

Проект будет вынесен на обсуждение заседания Милли Меджлиса 29 декабря.