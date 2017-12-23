В Сумгаите на этилено-полиэтиленовом заводе в результате несчастного случая погиб 1 человек.

Как сообщили АПА в пресс-службе SOCAR, сегодня примерно в 12:30 во время ремонта в здании склада на территории завода работники Мамедов Аловсат Адиль оглу и Азизли Тогрул Джавадхан оглу пострадали в результате несчастного случая.

Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Несмотря на усилия врачей, примерно в 16:00 Мамедов Аловсат Адиль оглу скончался. Жизнь Азизли Тогрула Джавадхан оглу в данный момент вне опасности. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Руководство и коллектив SOCAR выражают глубокие соболезнования семье покойного.